Іспанська розвідка звинуватила Росію у підтримці сепаратистів Каталонії

Національний криптологічний центр Іспанії - орган розвідки, відповідальний за захист від кібернападів мереж державних адміністрацій - вперше в офіційному звіті оприлюднив свої підозри щодо російського втручання в каталонську кризу.

Про це передає El Pais.

У документі, де перераховані кіберзагрози, виявлені протягом 2017 року, йдеться про втручання Москви, хоча і без конкретних даних.

"Здається доведеним наявність активістів, підтримуваних російськими інститутами, у медійному висвітленні конфлікту унаслідок ситуації, що виникла в Каталонії протягом 2017 року через ухилення від конституційної законності певних каталонських автономних установ", — йдеться у доповіді центру "Про кіберзагрози і тенденції".

Іспанська влада до цього заявляла, що інформація, спрямована на підтримку незалежності Каталонії в розпал кризи, поширювалася в соцмережах з серверів, розташованих на території Росії і Венесуели. При цьому прямих звинувачень на адресу держав не було.

"Державні гравці зосереджені на цифровому впливі на демократичні процеси з метою отримання геополітичних переваг. Публікація інформації або інтоксикація засобів інформації або соціальних мереж масово і цілеспрямовано використовувалися представниками державних структур з метою дестабілізувати інші держави і поляризувати цивільне населення", - підкреслюється в документі розвідки.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, хакери з Росії допомагали підтримувати сайти щодо жовтневого референдуму про незалежність Каталонії у робочому стані.