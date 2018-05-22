Испанская разведка обвинила Россию в поддержке сепаратистов Каталонии

Национальный криптологический центр Испании - орган разведки, ответственный за защиту от кибератак сетей государственных администраций - впервые в официальном отчете обнародовал свои подозрения относительно российского вмешательства в каталонский кризис.

Об этом передает El Pais.

В документе, где перечислены киберугрозы, обнаруженные в течение 2017 года, говорится о вмешательстве Москвы, хотя и без конкретных данных.

"Выглядит доказанным наличие активистов, поддерживаемых российскими институтами, в медийном освещении конфликта вследствие сложившейся ситуации в Каталонии в течение 2017 из-за уклонения от конституционной законности определенных каталонских автономных учреждений", - говорится в докладе центра "О киберугрозах и тенденциях".

Испанские власти до того заявляли, что информация, направленная в поддержку независимости Каталонии в разгар кризиса, распространялась в соцсетях с серверов, расположенных на территории России и Венесуэлы. При этом прямых обвинений в адрес государств не было.

"Государственные игроки сосредоточены на цифровом влиянии на демократические процессы с целью получения геополитических преимуществ. Публикация информации или интоксикация средств информации или социальных сетей массово и целенаправленно использовались представителями государственных структур с целью дестабилизировать другие государства и поляризовать гражданское население", - подчеркивается в документе разведки.

Напомним, по данным СМИ, хакеры из России помогали поддерживать сайты по октябрьского референдума о независимости Каталонии в рабочем состоянии.