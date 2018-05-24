Brexit: Мей проситиме ЄС про продовження перехідного періоду до 2023 року – ЗМІ

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей попросить Європейський Союз про другий перехідний період Brexit до 2023 року, щоб уникнути жорсткого кордону в Ірландії.

Про це повідомляє The Times.

Британія запропонує ще один транзитний період, який покриватиме питання митниці і торгівлі і розпочнеться одразу за вже погодженим перехідним періодом, який триватиме до кінця 2020 року.

"Велика Британія попросить про те, щоб з 2021 по як мінімум 2023 рік був узгоджений період для введення митного та законодавчого регулювання, щоб уникнути необхідності введення перевірок та створення інфраструктури на кордоні", — зазначає видання.

Як зазначається, нову пропозицію Мей ще не представляли у Брюсселі, однак вона вже зустрічає спротив з боку переговірників ЄС, а також британських консерваторів, що підтримують Brexit.

Раніше британський міністр Кабінету міністрів Девід Лідінгтон заявив, що Велика Британія не проситиме про продовження терміну перехідного періоду після виходу з Євросоюзу.

Як повідомлялося, голосування за вихід Британії з ЄС коштувало кожному домогосподарству країни 900 фунтів стерлінгів (1000 євро).