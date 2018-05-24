Brexit: Мэй будет просить ЕС о продлении переходного периода до 2023 года – СМИ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросит Европейский Союз о втором переходном периоде Brexit до 2023 года, чтобы избежать жесткой границы в Ирландии.

Об этом сообщает The Times.

Британия предложит еще один транзитный период, который будет покрывать вопросы таможни и торговли и начнется сразу после уже согласованного переходного периода, который продлится до конца 2020 года.

"Великобритания попросит о том, чтобы с 2021 по как минимум 2023 год был согласован период для введения таможенного и законодательного регулирования, чтобы избежать необходимости введения проверок и создание инфраструктуры на границе", — отмечает издание.

Как отмечается, новое предложение Мэй еще не представляли в Брюсселе, однако она уже встречает сопротивление со стороны переговорщиков ЕС, а также британских консерваторов, поддерживающих Brexit.

Ранее британский министр Кабинета министров Дэвид Лидингтон заявил, что Великобритания не будет просить о продлении срока переходного периода после выхода из Евросоюза.

Как сообщалось, голосование за выход Британии из ЕС стоило каждому домохозяйству страны 900 фунтов стерлингов (1000 евро).