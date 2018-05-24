Швеція схвалила закон, який зобов'язує отримати згоду на секс

Швеція ухвалила закон, який зобов'язує отримати однозначну згоду партнера на секс, в іншому разі сексуальний контакт вважатиметься згвалтуванням.

Під час голосування у середу шведські депутати схвалили відповідні зміни до законодавства 257 голосами, повідомляє Associated Press.

До цього часу чинне шведське законодавство визначало зґвалтування як примушування до сексу шляхом насильства, погроз чи зловживання вразливим становищем жертви. Закон набуває чинності 1 липня.

В грудні минулого року під час представлення змін до закону прем’єр-міністр Стефан Левен говорив, "якщо секс не є добровільним, то він є незаконним".

У шведському уряді наполягають, що нещодавні кампанії #metoo та кампанія проти сексуального насильства засвідчили необхідність ухвалення відповідних поправок.

Критики скептично ставляться до закону, кажучи, що він не призведе до більшої кількості засуджень.