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Україна 12 червня подасть в суд ООН докази фінансування Росією тероризму

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Україна 12 червня подасть в суд ООН докази фінансування Росією тероризму

Четвер, 24 травня 2018, 17:32

Україна 12 червня подасть в Міжнародний суд ООН меморандум щодо порушення Росією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Про це повідомила заступник міністра закордонних справ України Лана Зеркаль на своїй сторінці у Facebook, коментуючи останні висновки Спільної слідчої групи щодо розслідування збиття малайзійського літака рейсу MH17.

"Перевезення 53 зенітно-ракетною бригадою Збройних Сил Російської Федерації Буку, з якого і було збито літак МН 17, є прямим доказом постачання Росією зброї, яка була використана для збиття цивільного літака", - зауважила Зеркаль.

Заступник міністра підкреслила, що ці дії Росії порушують Монреальську конвенцію 1971 року та Міжнародну конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму.

"Саме це ми доведем і обгрунтуємо в своємо меморандумі, який подамо до Міжнародного Суду ООН вже 12 червня", - зауважила Зеркаль.

Нагадаємо, у квітні 2017 року Міжнародний суд ООН виніс проміжне рішення у справі "Україна проти Росії", визнавши, що має юрисдикцію prima facie для розгляду цієї справи.

У червні 2017 року Міжнародний суд ООН підтвердив графік подальшого розгляду звинувачень щодо порушення з боку Росії двох конвенції ООН, згідно з яким Україна має рік для подання документів про дії російської сторони. Суд призначив 12 червня 2018 року і 12 липня 2019 року як відповідні терміни для подачі меморандуму Україною та контрмеморандуму Російською Федерацією.

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