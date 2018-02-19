Україна до 12 червня подасть в Міжнародний суд ООН докази по двох процесах проти РФ

Понеділок, 19 лютого 2018, 15:52

Україна до 12 червня подасть в Міжнародний суд ООН меморандум щодо порушення конвенцій про заборону фінансування тероризму та заборону всіх форм расової дискримінації.

Про це повідомила заступник міністра закордонних справ України Лана Зеркаль на своїй сторінці у Facebook.

Зазначимо, що сьогодні, 19 лютого, Україна подала свій меморандум в арбітражному провадженні проти Російської Федерації за Конвенцією ООН з морського права 1982 року. "Ми проходимо такий собі Рубікон, який відкриває розгляд справи по суті", - повідомила Зеркаль.

"Наступним нашим кроком у захисті інтересів України буде подання меморандуму до Міжнародного cуду ООН щодо порушення конвенцій про заборону фінансування тероризму та заборону всіх форм расової дискримінації. У цій справі ми маємо подати Меморандум до 12 червня цього року", - написала вона.

Нагадаємо, у квітні 2017 року Міжнародний суд ООН виніс проміжне рішення у справі "Україна проти Росії", визнавши, що має юрисдикцію prima facie для розгляду даної справи.

Після цього суд оголосив, що Україна не надала необхідних доказів для затвердження запобіжних заходів за конвенцією про заборону фінансування тероризму, і через це відмовився затверджувати запобіжні заходи за цією конвенцією.

Водночас Cуд погодився з ключовими вимогами України за конвенцією щодо недискримінації та зобов'язав Росію відновити діяльність Меджлісу та припинити дискримінацію меншин.

У червні 2017 року Міжнародний суд ООН підтвердив графік подальшого розгляду звинувачень щодо порушення з боку Росії двох конвенції ООН, згідно з яким Україна має рік для подання документів про дії російської сторони. Суд призначив 12 червня 2018 року і 12 липня 2019 року як відповідні терміни для подачі меморандуму Україною та контрмеморандуму Російською Федерацією.