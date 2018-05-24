Волкер: миротворці ООН повинні замінити війська РФ на Донбасі

Миротворчі сили Організації Об'єднаних Націй повинні замінити російські війська на окупованій частині Донбасу.

Про це заявив спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів у справах України Курт Волкер, передає УНІАН.

"Я думаю, що найбільш важливе повідомлення для Путіна – що європейці хочуть бачити мир в Україні, вони хочуть бачити, що територія України відновлена, вони хочуть бачити впровадження Мінських угод. І це все в руках Росії. Нам потрібно, щоби Росія втілила це в життя", - сказав Волкер.

Дипломат підкреслив, що рішення щодо зміни поведінки Росії залежить від Москви.

"І це важливо для президента Путіна також. Якщо він хоче відновити міцні відносини з Європою, і якщо він хоче скасування санкцій, які були запроваджені через бойові дії на сході України, він має діяти, аби врегулювати конфлікт", - заявив Волкер.

При цьому він наголосив, що в Європі спостерігається значний рівень підтримки щодо розміщення миротворчих сил під егідою ООН.

"І якщо президент Путін серйозно погодиться на таку силу, не просто на захист спостерігачів на лінії розмежування, але на справжню миротворчу силу – я думаю, що ми зможемо побачити певний значний прогрес. Я думаю, що це головне повідомлення для президента Путіна", - зазначив Волкер.

Він також додав, що не має жодної офіційної інформації від Кремля щодо того, покидає чи залишається на посаді представника Росії з переговорів стосовно України помічник президента Владислав Сурков.

"Росія має прийняти основоположне рішення, аби встановити мир на сході України. Забрати її війська і дозволити, щоби миротворча сила з мандатом ООН замінила їх. Я думаю, це є найкращим сподіванням, яке ми маємо. Тому ми робитимемо все можливе, щоби зберігати канали та діалог відкритим. Ми хочемо це врегулювати", - розповів Волкер.