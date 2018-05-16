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Порошенко обговорив з Волкером питання миротворчої місії ООН на Донбасі

Середа, 16 травня 2018, 19:41

Президент України Петро Порошенко провів зустріч зі спеціальним представником США у справах України Куртом Волкером, під час якої обговорювалося питання миротворчої місії ООН на Донбасі.

Про це йдеться у повідомленні  прес-служби президента.

"Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі та відзначили важливість розгортання миротворчої місії ООН на його окупованій частині" - йдеться у повідомленні.

Також Порошенко та Волкер наголосили на необхідності негайного звільнення українських заручників.

Важливу увагу було приділено співпраці в сфері безпеки та оборони між Україною та США, зміцненню партнерства України з НАТО та питанню енергетичної безпеки з урахуванням ризиків, які несе "Північний потік-2".

Сторони також обговорили прогрес та підтримку України на шляху реформ, зокрема у сфері боротьби з корупцією.

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