Порошенко обговорив з Волкером питання миротворчої місії ООН на Донбасі

Президент України Петро Порошенко провів зустріч зі спеціальним представником США у справах України Куртом Волкером, під час якої обговорювалося питання миротворчої місії ООН на Донбасі.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби президента.

"Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі та відзначили важливість розгортання миротворчої місії ООН на його окупованій частині" - йдеться у повідомленні.

Також Порошенко та Волкер наголосили на необхідності негайного звільнення українських заручників.

Важливу увагу було приділено співпраці в сфері безпеки та оборони між Україною та США, зміцненню партнерства України з НАТО та питанню енергетичної безпеки з урахуванням ризиків, які несе "Північний потік-2".

Сторони також обговорили прогрес та підтримку України на шляху реформ, зокрема у сфері боротьби з корупцією.