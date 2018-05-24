Волкер: миротворцы ООН должны заменить войска РФ на Донбассе

Миротворческие силы Организации Объединенных Наций должны заменить российские войска на оккупированной части Донбасса.

Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов по делам Украины Курт Волкер, передает УНИАН.

"Я думаю, что наиболее важное сообщение для Путина – что европейцы хотят видеть мир в Украине, они хотят видеть, что территория Украины восстановлена, они хотят видеть внедрение Минских соглашений. И это все в руках России. Нам нужно, чтобы Россия воплотила это в жизнь", - сказал Волкер.

Дипломат подчеркнул, что решение относительно изменения поведения России важно для Путина.

"И это важно для президента Путина. Если он хочет восстановить крепкие отношения с Европой, и если он хочет отмены санкций, которые были введены из-за боевых действий на востоке Украины, он должен действовать, чтобы урегулировать конфликт", - заявил Волкер.

При этом он подчеркнул, что в Европе наблюдается значительный уровень поддержки относительно размещения миротворческих сил под эгидой ООН.

"И если президент Путин всерьез согласится на такую силу, не просто на защиту наблюдателей на линии разграничения, но на настоящую миротворческую силу – я думаю, что мы сможем увидеть некоторый значительный прогресс. Я думаю, что это главное сообщение для президента Путина", - отметил Волкер.

Он также добавил, что не имеет никакой официальной информации от Кремля относительно того, покидает или остается на посту представителя России в переговорах относительно Украины помощник президента Владислав Сурков.

"Россия должна принять основополагающее решение, чтобы установить мир на востоке Украины. Забрать ее войска и позволить, чтобы миротворческая сила с мандатом ООН заменила их. Я думаю, это является лучшей надеждой, которую мы имеем. Поэтому мы будем делать все возможное, чтобы сохранять каналы и диалог открытым. Мы хотим это урегулировать", - рассказал Волкер.