У Польщі на місці зруйнованого пам'ятника УПА знайшли перші поховання

На кладовищі у польських Грушовичах знайшли перші поховання під зруйнованим українським пам‘ятником.

Про це повідомив директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В’ятрович на своїй сторінці у Facebook.

За його інформацію, вдалося знайти дві труни. "Отже, трохи більше, як рік тому відбулося не лише нищення місця пам‘яті, але й руйнування християнського поховання. Виправдане тоді державними органами", - написав він.

"Ситуація складна, та це - не вирок. Вироком стане продовжувати таку політику. Сподіваюся на тверезу оцінку ситуації з боку польського політичного керівництва і подальші дії згідно засад добросусідства та демократичних і християнських вартостей", - додав В’ятрович.

Як відомо, 24 травня почалися археологічні дослідження на місці зруйнованого пам'ятника УПА у польських Грушовичах, яке має на меті встановити, чи дійсно там були поховані члени українського формування.

Український пам'ятник у Грушовичах був знесений 26 квітня 2017 року. Інститут національної пам’яті України ініціював мораторій на ексгумацію поляків в Україні у відповідь на вандалізм щодо українських пам’ятників на території Польщі.