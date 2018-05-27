Ірландці на референдумі підтримали легалізацію абортів – офіційні результати
Більшість жителів Ірландії підтримала лібералізацію законодавства щодо заборони абортів у цій католицькій країні.
Про це свідчать офіційні результати підрахунку голосів, пише BBC.
Згідно з цими даними, легалізацію абортів підтримали 1 429 981 учасник референдуму (66,4%), проголосували проти 723 632 осіб (33,6%).
Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадарк заявив, що сподівається, що до кінця року в цій країні буде ухвалений новий закон про аборти.
Він сказав, що це "історичний день для Ірландії" і "тиха революція". Тисячі людей вийшли на улиці святкувати результати референдуму.
"Це також день, коли ми кажемо - досить. Більше не буде, щоб лікарі говорили своїм пацієнтам, що нічого не може бути зроблено для них у їхній власній країні, досить самотніх подорожей через Ірландське море", - сказав Варадарк.
Ireland votes by a landslide to ditch its strict abortion laws in a landmark referendum hailed by Prime Minister Varadkar as a ‘quiet revolution’, triggering scenes of jubilation in Dublin— AFP news agency (@AFP) 27 травня 2018 р.
Paul Faith @pa_faith and Barry Cronin captured the scene for @AFP pic.twitter.com/3vZE6FnlNq
Voters in Ireland chant "yes" in Dublin Castle on Saturday while awaiting the results of the country's historic referendum on abortion. Ireland voted overwhelmingly in favor of overturning a 35-year-old ban on abortion. (Video: @karadaniellefox/CNN) https://t.co/rGz1rZTlDu pic.twitter.com/Srh0esMDAz— CNN (@CNN) 26 травня 2018 р.
На референдумі у ірландців запитували, прагнуть вони змінити чи залишити у силі частину Конституції, відому як Восьму поправку, яка прирівнює право на життя ненародженої дитини до права на життя вагітної жінки.
Чинне законодавство Ірландії про аборти одне з найжорсткіших у світі. До 2013 року аборти в країни не дозволялися за жодних випадків. Сьогодні аборт можливий лише тоді, коли життя жінки перебуває під загрозою, але не у випадку зґвалтування, інцесту або смертельної аномалії плоду. Водночас ірландським жінкам не заборонено робити аборти за кордоном.