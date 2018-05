Ірландці на референдумі підтримали легалізацію абортів – офіційні результати

Більшість жителів Ірландії підтримала лібералізацію законодавства щодо заборони абортів у цій католицькій країні.

Про це свідчать офіційні результати підрахунку голосів, пише BBC.

Згідно з цими даними, легалізацію абортів підтримали 1 429 981 учасник референдуму (66,4%), проголосували проти 723 632 осіб (33,6%).

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадарк заявив, що сподівається, що до кінця року в цій країні буде ухвалений новий закон про аборти.

Він сказав, що це "історичний день для Ірландії" і "тиха революція". Тисячі людей вийшли на улиці святкувати результати референдуму.

"Це також день, коли ми кажемо - досить. Більше не буде, щоб лікарі говорили своїм пацієнтам, що нічого не може бути зроблено для них у їхній власній країні, досить самотніх подорожей через Ірландське море", - сказав Варадарк.

