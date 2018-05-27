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Ірландці на референдумі підтримали легалізацію абортів – офіційні результати

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Ірландці на референдумі підтримали легалізацію абортів – офіційні результати

Неділя, 27 травня 2018, 11:08

Більшість жителів Ірландії підтримала лібералізацію законодавства щодо заборони абортів у цій католицькій країні.

Про це свідчать офіційні результати підрахунку голосів, пише BBC.

Згідно з цими даними, легалізацію абортів підтримали 1 429 981 учасник референдуму (66,4%), проголосували проти 723 632 осіб (33,6%).

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадарк заявив, що сподівається, що до кінця року в цій країні буде ухвалений новий закон про аборти.

Він сказав, що це "історичний день для Ірландії" і "тиха революція". Тисячі людей вийшли на улиці святкувати результати референдуму.

"Це також день, коли ми кажемо - досить. Більше не буде, щоб лікарі говорили своїм пацієнтам, що нічого не може бути зроблено для них у їхній власній країні, досить самотніх подорожей через Ірландське море", - сказав Варадарк.

 
BBC

На референдумі у ірландців запитували, прагнуть вони змінити чи залишити у силі частину Конституції, відому як Восьму поправку, яка прирівнює право на життя ненародженої дитини до права на життя вагітної жінки.

Чинне законодавство Ірландії про аборти одне з найжорсткіших у світі. До 2013 року аборти в країни не дозволялися за жодних випадків. Сьогодні аборт можливий лише тоді, коли життя жінки перебуває під загрозою, але не у випадку зґвалтування, інцесту або смертельної аномалії плоду. Водночас ірландським жінкам не заборонено робити аборти за кордоном.

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Ірландія Велика Британія
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