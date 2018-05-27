Ірландці на референдумі підтримали легалізацію абортів – офіційні результати

Більшість жителів Ірландії підтримала лібералізацію законодавства щодо заборони абортів у цій католицькій країні.

Про це свідчать офіційні результати підрахунку голосів, пише BBC.

Згідно з цими даними, легалізацію абортів підтримали 1 429 981 учасник референдуму (66,4%), проголосували проти 723 632 осіб (33,6%).

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадарк заявив, що сподівається, що до кінця року в цій країні буде ухвалений новий закон про аборти.

Він сказав, що це "історичний день для Ірландії" і "тиха революція". Тисячі людей вийшли на улиці святкувати результати референдуму.

"Це також день, коли ми кажемо - досить. Більше не буде, щоб лікарі говорили своїм пацієнтам, що нічого не може бути зроблено для них у їхній власній країні, досить самотніх подорожей через Ірландське море", - сказав Варадарк.

BBC

Ireland votes by a landslide to ditch its strict abortion laws in a landmark referendum hailed by Prime Minister Varadkar as a ‘quiet revolution’, triggering scenes of jubilation in Dublin

Paul Faith @pa_faith and Barry Cronin captured the scene for @AFP pic.twitter.com/3vZE6FnlNq — AFP news agency (@AFP) 27 травня 2018 р.

Voters in Ireland chant "yes" in Dublin Castle on Saturday while awaiting the results of the country's historic referendum on abortion. Ireland voted overwhelmingly in favor of overturning a 35-year-old ban on abortion. (Video: @karadaniellefox/CNN) https://t.co/rGz1rZTlDu pic.twitter.com/Srh0esMDAz — CNN (@CNN) 26 травня 2018 р.

На референдумі у ірландців запитували, прагнуть вони змінити чи залишити у силі частину Конституції, відому як Восьму поправку, яка прирівнює право на життя ненародженої дитини до права на життя вагітної жінки.

Чинне законодавство Ірландії про аборти одне з найжорсткіших у світі. До 2013 року аборти в країни не дозволялися за жодних випадків. Сьогодні аборт можливий лише тоді, коли життя жінки перебуває під загрозою, але не у випадку зґвалтування, інцесту або смертельної аномалії плоду. Водночас ірландським жінкам не заборонено робити аборти за кордоном.