Ирландцы на референдуме поддержали легализацию абортов – официальные результаты

Большинство жителей Ирландии поддержало либерализацию законодательства в отношении запрета абортов в этой католической стране.

Об этом свидетельствуют официальные результаты подсчета голосов, пишет BBC.

Согласно этим данным, легализацию абортов поддержал 1 429 981 участник референдума (66,4%), проголосовали против 723 632 человека (33,6%).

Премьер-министр Ирландии Лео Варадарк заявил, что надеется, что до конца года в этой стране будет принят новый закон об абортах.

Он сказал, что это "исторический день для Ирландии" и "тихая революция". Тысячи людей вышли на улици праздновать результаты референдума.

"Это также день, когда мы говорим - достаточно. Больше не будет, чтобы врачи говорили своим пациентам, что ничего не может быть сделано для них в их собственной стране, достаточно одиноких путешествий через Ирландское море", - сказал Варадарк.

BBC

Ireland votes by a landslide to ditch its strict abortion laws in a landmark referendum hailed by Prime Minister Varadkar as a ‘quiet revolution’, triggering scenes of jubilation in Dublin

Paul Faith @pa_faith and Barry Cronin captured the scene for @AFP pic.twitter.com/3vZE6FnlNq — AFP news agency (@AFP) 27 травня 2018 р.

Voters in Ireland chant "yes" in Dublin Castle on Saturday while awaiting the results of the country's historic referendum on abortion. Ireland voted overwhelmingly in favor of overturning a 35-year-old ban on abortion. (Video: @karadaniellefox/CNN) https://t.co/rGz1rZTlDu pic.twitter.com/Srh0esMDAz — CNN (@CNN) 26 травня 2018 р.

На референдуме в ирландцев спрашивали, хотят ли они изменить или оставить в силе часть Конституции, известную как Восьмая поправка, которая приравнивает право на жизнь нерожденного ребенка к праву на жизнь беременной женщины.

Действующее законодательство Ирландии об абортах одно из самых жестких в мире. К 2013 году аборты в страны не совсем разрешались. Сегодня аборт возможен только тогда, когда жизнь женщины находится под угрозой, но не в случае изнасилования, инцеста или смертельной аномалии плода. В то же время ирландским женщинам не запрещено делать аборты за границей.