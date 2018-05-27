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Ирландцы на референдуме поддержали легализацию абортов – официальные результаты

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Ирландцы на референдуме поддержали легализацию абортов – официальные результаты

Воскресенье, 27 мая 2018, 11:08

Большинство жителей Ирландии поддержало либерализацию законодательства в отношении запрета абортов в этой католической стране.

Об этом свидетельствуют официальные результаты подсчета голосов, пишет BBC.

Согласно этим данным, легализацию абортов поддержал 1 429 981 участник референдума (66,4%), проголосовали против 723 632 человека (33,6%).

Премьер-министр Ирландии Лео Варадарк заявил, что надеется, что до конца года в этой стране будет принят новый закон об абортах.

Он сказал, что это "исторический день для Ирландии" и "тихая революция". Тысячи людей вышли на улици праздновать результаты референдума.

"Это также день, когда мы говорим - достаточно. Больше не будет, чтобы врачи говорили своим пациентам, что ничего не может быть сделано для них в их собственной стране, достаточно одиноких путешествий через Ирландское море", - сказал Варадарк.

 
BBC

На референдуме в ирландцев спрашивали, хотят ли они изменить или оставить в силе часть Конституции, известную как Восьмая поправка, которая приравнивает право на жизнь нерожденного ребенка к праву на жизнь беременной женщины.

Действующее законодательство Ирландии об абортах одно из самых жестких в мире. К 2013 году аборты в страны не совсем разрешались. Сегодня аборт возможен только тогда, когда жизнь женщины находится под угрозой, но не в случае изнасилования, инцеста или смертельной аномалии плода. В то же время ирландским женщинам не запрещено делать аборты за границей.

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