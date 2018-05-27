Болгария: Киев способствует болгарскому языку и нацменьшинству на Одесщине

Украина способствует изучению болгарского языка и поддержке болгарского меньшинства в Одесской области.

Об этом заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов после встречи с президентом Украины Петром Порошенко, передает пресс-служба украинского лидера.

"Это люди (представители меньшинства, - ред), которые выстраивают мост дружбы между нашими странами и поэтому мы должны заботиться о них", - сказал он.

Борисов отметил близость народов Болгарии и Украины. "Нам действительно было очень приятно, когда президент говорил о святых братьях Кирилле и Мефодии, которые продвигали славянскую письменность", - добавил Борисов.

В апреле министры образования Украины и Болгарии подписали декларацию по имплементации языковой статьи закона "Об образовании" и гарантированию прав болгарского меньшинства.

В декларации говорится, что наряду с изучением государственного языка болгарское меньшинство будет иметь необходимые условия для изучения и обучения на родном языке.

Стороны отдельно подтвердили важность изучения государственного языка "как фактора интеграции страны и общественного согласия из-за расширения применения государственного языка в учебном процессе, в частности путем увеличения времени обучения на государственном языке".