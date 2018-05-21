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Болгарія не буде закуповувати російські винищувачі МіГ - президент

Понеділок, 21 травня 2018, 08:45

Купівля Болгарією нових винищувачів російської корпорації МіГ "неможлива".

Про це в інтерв'ю газеті "Коммерсантъ" заявив президент Болгарії Румен Радев.

Таку позицію він пояснив необхідністю модернізації ВПС Болгарії, яка входить в ЄС і НАТО.

"Болгарія заявила про наміри модернізувати свої військово-повітряні сили допомогою закупівлі бойового літака нового типу. Згідно вимогам, затвердженим болгарським урядом, винищувачі повинні бути зроблені і перебувати на озброєнні принаймні в одній державі-члені НАТО або ЄС, що логічно з точки зору наших союзницьких зобов'язань,— пояснив президент. — Це вимога дає відповідь на питання, так що давайте будемо реалістами — купівля додаткових винищувачів МіГ неможлива".

У той же час, президент заявив, що існуючий парк радянської авіатехніки буде підтримуватися у стані боєготовності.

Нагадаємо, в березні цього року уряд Болгарії підписав рамкову угоду про ремонт літаків з корпорацією МіГ на суму понад 40,5 млн євро.

"Це ще один доказ необхідності відновлення взаємовигідних відносин з Російською Федерацією. Незважаючи на те, що Болгарія є членом НАТО, вона продовжує охороняти свій повітряний простір з допомогою винищувачів МіГ-29, і, у зв'язку з цим, необхідно забезпечувати їх своєчасну технічну підтримку",— уточнив Румен Радев.

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Болгарія
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