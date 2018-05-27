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В аеропорту Лондона через блискавку "застрягли" сотні пасажирів

Неділя, 27 травня 2018, 17:36

27 травня виліт рейсів з лондонського аеропорту Станстед відклали через удар блискавки, який пошкодив систему заправки літаків.

Про це повідомляє прес-служба аеропорту.

Проблему за деякий час розв'язали і польоти відновили, проте аеропорт попередив про ймовірні затримки, оскільки нормалізація роботи триватиме ще деякий час.

В аеропорту Станстед, який є великим вузлом для лоукост-перевізників, "застрягли" сотні пасажирів.

 
Antonia Bevan ‏/ Twitter

У кінці березня в аеропорту "Лондон-Станстед" скасували сотню рейсів через пожежу в автобусі.

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