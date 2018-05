В аеропорту Лондона через блискавку "застрягли" сотні пасажирів

27 травня виліт рейсів з лондонського аеропорту Станстед відклали через удар блискавки, який пошкодив систему заправки літаків.

Про це повідомляє прес-служба аеропорту.

Проблему за деякий час розв'язали і польоти відновили, проте аеропорт попередив про ймовірні затримки, оскільки нормалізація роботи триватиме ще деякий час.

В аеропорту Станстед, який є великим вузлом для лоукост-перевізників, "застрягли" сотні пасажирів.

@STN_Airport @Ryanair #understaffed on a busy day, causing huge #delays at checkin & security. Passengers rushed to board their flights to find that a lightning strike had taken out the fuel system & all flights are delayed. No warnings on dep. boards & you knew it. #Stansted pic.twitter.com/FcJo7z8p6c