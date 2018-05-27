В аэропорту Лондона из-за молнии "застряли" сотни пассажиров

27 мая вылет рейсов из лондонского аэропорта Станстед отложили из-за удара молнии, который повредил систему заправки самолетов.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Проблему через некоторое время развязали и полеты возобновили, однако аэропорт предупредил о вероятных задержках, поскольку нормализация работы продлится еще некоторое время.

@STN_Airport @Ryanair #understaffed on a busy day, causing huge #delays at checkin & security. Passengers rushed to board their flights to find that a lightning strike had taken out the fuel system & all flights are delayed. No warnings on dep. boards & you knew it. #Stansted pic.twitter.com/FcJo7z8p6c — Andy Murphy (@andymurphy73) 27 травня 2018 р.

В аэропорту Станстед, который является крупным узлом для лоукост-перевозчиков, "застряли" сотни пассажиров.

В конце марта в аэропорту "Лондон-Станстед" отменили сотни рейсов из-за пожара в автобусе.