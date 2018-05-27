Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

ИНП Польши: под разрушенным украинским памятником нет могил воинов УПА

В Германии произошел масштабный пожар в популярном парке развлечений

Ирландцы на референдуме поддержали легализацию абортов – официальные результаты

Ким Чен Ын и Трамп подтвердили готовность к саммиту в Сингапуре






В аэропорту Лондона из-за молнии "застряли" сотни пассажиров

Воскресенье, 27 мая 2018, 17:36

27 мая вылет рейсов из лондонского аэропорта Станстед отложили из-за удара молнии, который повредил систему заправки самолетов.

Об этом сообщает пресс-служба  аэропорта.

Проблему через некоторое время развязали и полеты возобновили, однако аэропорт предупредил о вероятных задержках, поскольку нормализация работы продлится еще некоторое время.

В аэропорту Станстед, который является крупным узлом для лоукост-перевозчиков, "застряли" сотни пассажиров.

В конце марта в аэропорту "Лондон-Станстед" отменили сотни рейсов из-за пожара в автобусе.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания инциденты
powered by lun.ua
Читайте также
Полиция Лондона задержала подозреваемого в подготовке терактов
Мэр Лондона предлагает запретить рекламу фаст-фудов в общественном транспорте
Мэр Лондона напомнил о скандале с ретвитами Трампа, но готов к встрече
В Лондоне трех человек отравили неизвестным токсическим веществом
Взрыв на еврейском празднике в Лондоне: 30 пострадавших