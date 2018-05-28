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Євросоюз на рік продовжив санкції проти режиму Асада

Понеділок, 28 травня 2018, 12:56

Європейський Союзу у понеділок, 28 травня, продовжив на рік санкції проти сирійського режиму.

Про це йдеться у заяві на сайті Ради ЄС.

Обмежувальні заходи проти режиму президента Башара Асада діятимуть до 1 червня 2019 року.

"З урахуванням триваючих репресій проти цивільного населення ЄС вирішив зберегти обмежувальні заходи проти сирійського режиму та його прихильників у відповідності до стратегії ЄС щодо Сирії", - йдеться у повідомленні.

Рада ЄС також оновила інформацію, що стосується деяких осіб та організацій, включених до санаційного переліку, і вилучила зі списку двох померлих осіб.

Станом на сьогодні заборона на в’їзд до ЄС та заморожування активів на території блоку поширюються на 259 осіб та 67 компаній.

У більш широкому плані санкції, що діють зараз проти Сирії, включають ембарго на нафту, обмеження на певні інвестиції, заморожування активів сирійського центрального банку, експортні обмеження на обладнання і технології, які можуть бути використані для внутрішніх репресій, а також на обладнання та технології для моніторингу або перехоплення інтернет- або телефонного зв'язку.

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Євросоюз санкції Сирія
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