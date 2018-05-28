Евросоюз на год продлил санкции против режима Асада
Европейский Союз в понедельник, 28 мая, продлил на год санкции против сирийского режима.
Об этом говорится в заявлении на сайте Совета ЕС.
Ограничительные меры против режима президента Башара Асада будут действовать до 1 июня 2019 года.
"С учетом продолжающихся репрессий против гражданского населения ЕС решил сохранить ограничительные меры против сирийского режима и его сторонников в соответствии со стратегией ЕС в отношении Сирии", - говорится в сообщении.
Совет ЕС также обновил информацию, касающуюся некоторых лиц и организаций, включенных в санационный перечень, и изъял из списка двух умерших человек.
На сегодня запрет на въезд в ЕС и замораживание активов на территории блока распространяются на 259 человек и 67 компаний.
В более широком плане санкции, действующие сейчас против Сирии, включают эмбарго на нефть, ограничения на определенные инвестиции, замораживание активов сирийского Центрального банка, экспортные ограничения на оборудование и технологии, которые могут быть использованы для внутренних репрессий, а также на оборудование и технологии для мониторинга или перехвата интернет- или телефонной связи.