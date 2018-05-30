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У Франції триває евакуація найбільшого у Парижі табору мігрантів

Середа, 30 травня 2018, 09:08

Правоохоронні органи Франції у середу вранці розпочали евакуацію найбільшого табору для мігрантів у Парижі.

Про це повідомляє Le Figaro.

Операція з евакуації табору на північному сході французької столиці, де мешкають близько 1700 людей, розпочалася після 6 ранку.

Це вже 35-та евакуація табору мігрантів, організована владою Парижа за три роки. Мешканців табору мають розселити в двадцяти тимчасових притулках у Парижі і в столичних околицях.

В основному у таборі мешкають вихідці з Судану, Еритреї, Сомалі.

Евакуація відбувається мирно. Після приходу правоохоронців мігранти вийшли з наметів з речами і чекали своєї черги.

"Ми насправді не знаємо, куди нас відвезуть, але тут було тяжко" - розповів один з мешканців табору.

Варто зазначити, що у найближчі місяці влада Парижа планує евакуювати ще два табори, де живуть близько 800 і 400 мігрантів відповідно.

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мігранти Франція
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