Во Франции проходит эвакуация крупнейшего в Париже лагеря мигрантов
Правоохранительные органы Франции в среду утром начали эвакуацию крупнейшего лагеря для мигрантов в Париже.
Об этом сообщает Le Figaro.
Операция по эвакуации лагеря на северо-востоке французской столицы, где проживают около 1700 человек, началась после 6 утра.
Это уже 35-я эвакуация лагеря мигрантов, организованная властями Парижа за три года. Обитателей лагеря должны расселить в двадцати временных убежищах в Париже и в столичных окрестностях.
В основном в лагере проживают выходцы из Судана, Эритреи, Сомали.
Эвакуация проходит мирно. После прихода правоохранителей мигранты вышли из палаток с вещами и ждали своей очереди.
"Мы действительно не знаем, куда нас отвезут, но здесь было тяжело", - рассказал один из жителей лагеря.
Стоит отметить, что в ближайшие месяцы власти Парижа планируют эвакуировать еще два лагеря, где живут около 800 и 400 мигрантов соответственно.