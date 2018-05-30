Во Франции проходит эвакуация крупнейшего в Париже лагеря мигрантов

Правоохранительные органы Франции в среду утром начали эвакуацию крупнейшего лагеря для мигрантов в Париже.

Об этом сообщает Le Figaro.

Операция по эвакуации лагеря на северо-востоке французской столицы, где проживают около 1700 человек, началась после 6 утра.

Это уже 35-я эвакуация лагеря мигрантов, организованная властями Парижа за три года. Обитателей лагеря должны расселить в двадцати временных убежищах в Париже и в столичных окрестностях.

В основном в лагере проживают выходцы из Судана, Эритреи, Сомали.

Эвакуация проходит мирно. После прихода правоохранителей мигранты вышли из палаток с вещами и ждали своей очереди.

"Мы действительно не знаем, куда нас отвезут, но здесь было тяжело", - рассказал один из жителей лагеря.

Стоит отметить, что в ближайшие месяцы власти Парижа планируют эвакуировать еще два лагеря, где живут около 800 и 400 мигрантов соответственно.