МЗС Литви критикує інсценування вбивства Бабченка: це незбагненно
Литовський міністр закордонних справ Лінас Лінкявічюс каже, що не розуміє влаштовану Службою безпеки України інсценізацію вбивства російського журналіста Аркадія Бабченко.
Про це повідомляє Delfi.
Міністр стверджує, що єдина хороша новина в цій історії полягає в тому, що Бабченко живий, повідомляє BNS.
"Я не розумію таких "спецоперацій", це для мене незбагненно. Звичайно, єдина хороша новина в усій цій історії те, що він живий", - сказав Лінас Лінкявічюс.
Ввечері 29 травня поліція повідомила, що в Києві вбили російського журналіста Аркадія Бабченка.
Пізніше в СБУ повідомили, що російський журналіст Аркадій Бабченко – живий, це була спецоперація Служби безпеки.
За версією слідства російські спецслужби через посередника в Україні замовили вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка колишньому учаснику АТО.
Згодом в СБУ оприлюднили два відео із затриманням замовника "вбивства" Аркадія Бабченка та фрагментом розмови між замовником та виконавцем.
В організації "Репортери без кордонів" та ОБСЄ розкритикували спецоперацію СБУ.