МИД Литвы критикует инсценировку убийства Бабченко: это непостижимо
Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс говорит, что не понимает устроенную Службой безопасности Украины инсценировку убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.
Об этом сообщает Delfi.
Министр утверждает, что единственная хорошая новость в этой истории заключается в том, что Бабченко жив, сообщает BNS.
"Я не понимаю таких "спецопераций", это для меня непостижимо. Конечно, единственная хорошая новость во всей этой истории то, что он жив", - сказал Линас Линкявичюс.
Вечером 29 мая полиция сообщила, что в Киеве убили российского журналиста Аркадия Бабченко.
Позже, 30 мая в СБУ сообщили, что Бабченко – живой, это была спецоперация СБУ.
По версии следствия, российские спецслужбы через посредника в Украине заказали убийство российского журналиста Аркадия Бабченко бывшему участнику АТО.
В организации "Репортеры без границ" и ОБСЕ раскритиковали спецоперацию СБУ.