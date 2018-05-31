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Кім Чен Ин боїться покидати КНДР – ЗМІ

Четвер, 31 травня 2018, 10:12

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин нервує через те, що йому доведеться залишити країну для зустрічі з Дональдом Трампом в Сингапурі, оскільки побоюється можливого військового перевороту у час його відсутності.

Про це повідомляє південнокорейське видання сhosun.com.

"За винятком відвідин Китаю двічі цього року Кім Чен Ин ніколи не покидав Північну Корею з моменту приходу до влади… І тепер він вперше залишить Пхеньян у встановлену дату, тому він, вірогідно, хвилюється через багато речей", - зазначає джерело.

Щоденний графік Кім Чен Ина відомий тільки вузькому колу наближених до нього осіб. Усі повідомлення у північнокорейських ЗМІ публікуються тільки після його поїздок чи публічних виступів.

Дата саміту в Сингапурі публічна і вже оголошена – це 12 червня. За словами джерела, "якщо у Північній Кореї є якісь групи, які виступають проти режиму Кіма, вони точно будуть знати, коли діяти".

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КНДР
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