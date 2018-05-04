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КНДР повернулася у часовий пояс Південної Кореї

П'ятниця, 4 травня 2018, 18:45

Північна Корея повернулася до єдиного часу з Південною Кореєю.

Про це повідомила Північнокорейська інформаційна агенція.

КНДР, згідно з указом Президіуму Верховних народних зборів, синхронізувала свій час із південнокорейським і перевела годинники на 30 хвилин вперед у ніч на 5 травня, яке вже настало в країні.

"Відновлення часу - це перший практичний крок, зроблений після історичної третьої зустрічі між КНДР і Південною Кореєю на вищому рівні задля прискорення процесу єдності Півночі і Півдня та перетворення їхніх розбіжностей у спільні речі", - мовиться у повідомленні північнокорейського агентства.

Раніше парламент Північної Кореї оголосив про своє рішення об'єднати свій часовий пояс з Південною Кореєю, починаючи з 5 травня, в спробі сприяти примиренню і єдності двох Корей

Північна Корея вирішила скасувати стандартний час і перевела стрілки на 30 хвилин назад в серпні 2015 року, стверджуючи, що цей крок був спрямований на усунення наслідків колоніального правління Японії на Корейському півострові. Дві Кореї раніше використовували однаковий час.

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КНДР
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