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КНДР вернулась в часовой пояс Южной Кореи

Пятница, 4 мая 2018, 18:45

Северная Корея вернулась к единому времени с Южной Кореей.

Об этом сообщила Северокорейская информационное агентство.

КНДР, согласно указу Президиума Верховного народного собрания, синхронизировала свое время с южнокорейским и перевела часы на 30 минут вперед в ночь на 5 мая, которое уже наступило в стране.

"Восстановление времени - это первый практический шаг, сделанный после исторической третьей встречи между КНДР и Южной Кореей на высшем уровне для ускорения процесса единства Севера и Юга и превращения их различий в общие вещи", - говорится в сообщении северокорейского агентства.

Ранее парламент Северной Кореи объявил о своем решении объединить свой часовой пояс с Южной Кореей, начиная с 5 мая, в попытке способствовать примирению и единству двух Корей

Северная Корея решила отменить стандартное время и перевела стрелки на 30 минут назад в августе 2015 года, утверждая, что этот шаг был направлен на устранение последствий колониального правления Японии на Корейском полуострове. Две Кореи ранее использовали одинаковое время.

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КНДР
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