У червні на Балтиці пройде серія навчань НАТО

У червні в країнах Балтії, Польщі та на Балтійському морі пройде серія військових навчань Північноатлантичного альянсу.

Як повідомляє ERR, з 3 по 15 червня в Литві, Польщі, Естонії та Латвії відбудуться міжнародні навчання "Saber Strike", в яких візьмуть участь 18 тисяч військових з 19 країн НАТО і партнерів альянсу.

Для участі в цих навчаннях з Німеччини в Латвію через Чехію, Польщу і Литву будуть відправлені близько 1100 одиниць військової техніки США.

В Литву ця техніка за двома маршрутами прибуде через так званий Сувалкський коридор - ділянку кордону Литви і Польщі шириною в 100 км, яка на заході межує з Калінінградською областю РФ, а на сході - з Білоруссю.

В цей же час в Литві пройдуть національні навчання "Блискавка Перкунаса", в яких візьмуть участь до 9 тисяч військових, а також навчання "Твердий кобальт" в Каунаському районі.

Крім того, в червні почнуться навчання "Baltops" в Балтійському морі.

В ході навчань будуть проводитися операції на суші, в морі і в повітрі.