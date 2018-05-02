В Естонії починаються найбільші в історії країни військові навчання НАТО

В Естонії починаються найбільші в історії країни військові навчання під назвою "Їжак-2018" (Siil 2018), які триватимуть до 14 травня.

Про це повідомляє ERR.

У навчаннях візьмуть участь більше 15 000 військовослужбовців і співробітників силових служб.

У маневрах візьмуть участь військові з Великої Британії, США, Данії, Німеччини, Польщі, Франції, Латвії, Литви, Бельгії, Канади, Фінляндії, Швеції, Грузії, України та Ірландії.

За сценарієм навчань противником виступить вигадана держава Мурінус, яке спробує дестабілізувати ситуацію в Естонії і викликати розкол між державами-членами НАТО.

Основний акцент навчань, які вперше частково пройдуть і на території Латвії, буде зроблений на здатності забезпечити безпеку і захист населення в будь-якій ситуації.