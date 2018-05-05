У Німеччині на тлі демонстрацій відкрили пам’ятник Карлу Марксу

У німецькому місті Трір, де народився Карл Маркс, відкрили пам’ятник філософу.

Як пише видання Die Zeit, відкриття було приурочене до 200-річчя з дня народження Маркса.

Пам'ятник місту подарував Китай. Скульптура виконана з бронзи. Разом з постаментом вона сягає висоти 5,5 метра.

У відкритті взяли участь близько 200 гостей, в тому числі китайська делегація.

Посол Китаю в Берліні Ші Мінге назвав статую "свідченням нашого дружнього обміну", яким Китай "хотів передати великому Карлу Марксу повагу і пам'ять Китаю та китайського народу".

Під час відкриття у Трірі пройшли одразу декілька демонстрацій проти появи монумента в місті. За даними поліції, близько 70 людей зібралися на марш ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" під гаслом "Геть Маркса з п’єдестала".

У контр-демонстрації взяли участь 150 осіб, ще близько 300 людей долучились до мітингу прихильників пам'ятника.

Нагадаємо, президент Єврокомісії жан-Клод Юнкер під час виступу на заході, присвяченому народженню Маркса, заступився за філософа, заявивши, його не слід оцінювати за злочини, вчинені його послідовниками через десятиліття після його смерті.

Німецька група, що представляє інтереси жертв комунізму, розкритикувала святкування річниці Маркса.