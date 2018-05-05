В Германии на фоне демонстраций открыли памятник Карлу Марксу

В немецком городе Трир, где родился Карл Маркс, открыли памятник философу.

Как пишет издание Die Zeit, открытие было приурочено к 200-летию со дня рождения Маркса.

Памятник городу подарил Китай. Скульптура выполнена из бронзы. Вместе с постаментом она достигает высоты 5,5 метра.

В открытии приняли участие около 200 гостей, в том числе китайская делегация.

Посол Китая в Берлине Ши Минге назвал статую "свидетельством нашего дружественного обмена", которым Китай "хотел передать большому Карлу Марксу уважение и память Китая и китайского народа".

Во время открытия в Трире прошли сразу несколько демонстраций против появления монумента в городе. По данным полиции, около 70 человек собрались на марш ультраправой партии "Альтернатива для Германии" под лозунгом "Долой Маркса с пьедестала".

В контр-демонстрации приняли участие 150 человек, еще около 300 человек присоединились к митингу сторонников памятника.

Напомним, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время выступления на мероприятии, посвященном рождению Маркса, вступился за философа, заявив, что его не следует оценивать за преступления, совершенные его последователями спустя десятилетия после его смерти.

Немецкая группа, представляющая интересы жертв коммунизма, раскритиковала празднования годовщины Маркса.