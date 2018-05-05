Десятки тисяч людей мітингують у Глазго за незалежність Шотландії

Десятки тисяч людей вийшли у суботу на демонстрацію у Глазго, вимагаючи незалежності Шотландії.

Про це повідомляє BBC.

Організатори щорічної демонстрації, група "Усі під одним прапором", зазначили, що вони сподівалися на 40 тисяч учасників. Однак, за їхніми словами, попередні оцінки свідчать про участь 80 тисяч людей.

За даними поліції Шотландії, до демонстрації долучилися 35 тисяч осіб. У минулорічному марші в Глазго взяли участь 20 тисяч.

Організація "Усі під одним прапором" описує себе як "пронезалежницька організація, метою якої є проводити марші на регулярній основі, поки Шотландія не буде вільною".

Співкоординатор маршу Ніл Маккей впевнений, що невдовзі відбудеться другий референдум за незалежність регіону.

"Буде ще один референдум за незалежність, він відбудеться ще до 2021 року, коли Британія врешті вийде з ЄС. Ми готові, і ми робитимемо це щороку по всій Шотландії", - зазначив Маккей.

Нагадаємо, у вересні 2014 року в Шотландії проходив перший референдум про незалежність країни. Тоді 55% жителів проголосували проти виходу Шотландії зі складу Британії, а незалежність підтримали 45%.