Прем'єрка Британії назвала умову повернення Росії до G8

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Росію не запросять знову приєднатися до групи найбільш впливових держав світу, доки вона продовжує втручатися у справи інших країн.

Про це повідомляє Reuters.

"Була вагома причина, чому G8 стала G7", - сказала Мей, нагадуючи, що це сталося в результаті незаконної анексії Криму.

"Будь-які розмови про те, може чи не може РФ повернутися за стіл переговорів не можуть проводитися, доки Росія не змінить своє ставлення" - наголосила прем'єрка Британії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп перед вильотом на саміт G7 у п'ятницю підтримав повернення Росії до клубу найбільш впливових держав світу.

Європейські члени "Великої сімки" переконані, що це неможливо, доки не буде вирішене українське питання, заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Глава МЗС РФ Сергєй Лавров заявив, що Росія ніколи не просила повернути її в G8 і вважає "двадцятку" найперспективнішим форматом на майбутнє.

Росія була виключена з групи держав із найрозвиненішими економіками після анексії українського Криму в 2014 році. Сьогодні до групи належать Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція і Японія.