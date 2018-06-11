Премьер Британии назвала условие возвращения России в G8

Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что Россию не пригласят присоединиться к группе наиболее влиятельных государств мира, пока она продолжает вмешиваться в дела других стран.

Об этом сообщает Reuters.

"Была веская причина, почему G8 стала G7", - сказала Мэй, напоминая, что это произошло в результате незаконной аннексии Крыма.

"Любые разговоры о том, может ли или не может РФ вернуться за стол переговоров не могут проводиться, пока Россия не изменит свое отношение", - подчеркнула премьер Британии.

Напомним, президент США Дональд Трамп перед вылетом на саммит G7 в пятницу поддержал возвращение России в клуб наиболее влиятельных государств мира.

Европейские члены "Большой семерки" убеждены, что это невозможно, пока не будет решен украинский вопрос, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не просила вернуть ее в G8 и считает "двадцатку" наиболее перспективным форматом на будущее.

Россия была исключена из группы государств с наиболее развитыми экономиками после аннексии украинского Крыма в 2014 году. Сегодня к группе относятся Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.