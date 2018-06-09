Меркель: Росії не буде на самітах G7 без прогресу в Україні

Представники країн Європейського Cоюзу на зустрічі "Великої сімки" в Квебеку погодилися, що Росія ще не виконала умов для повернення до групи країн з розвиненою економікою.

Про це, виступаючи в кулуарах саміту, заявила німецька канцлер Ангела Меркель, повідомляє Reuters.

Меркель заявила, що всі лідери ЄС, присутні на саміті, включаючи італійського прем’єра Джузеппе Конте, домовилися в ході переговорів, що повернення Росії до G7 не може бути на порядку денному.

"Ми всі погодилися з тим, що повернення Росії на саміти "Великої сімки" не може відбутися доти, поки не буде досягнуто суттєвого прогресу в зв'язку з проблемами в Україні. Це була спільна думка", - сказала вона.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп перед вильотом на саміт G7 у п'ятницю підтримав повернення Росії до клубу найбільш впливових держав світу. З ним також погодився прем’єр Італії Джузеппе Конте.

Канада не підтримає повернення до формату G8 за участі Росії, доки вона продовжує окупацію Криму.

Росія була виключена з групи держав із найрозвиненішими економіками після анексії українського Криму в 2014 році. Сьогодні до групи належать Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція і Японія.