Зятя короля Іспанії засудили на майже 6 років тюрми за фінансові махінації

Верховний суд Іспанії засудив Іньякі Урдангаріна, чоловіка сестри короля Іспанії Феліпе VI, до 5 років 10 місяців позбавлення волі за звинуваченням у шахрайстві і ухиленні від сплати податків.

Про це повідомляє El Mundo.

Верховний суд скоротив вирок суду попередньої інстанції, за яким Урдангаріна було засуджено до 6 років 3 місяців позбавлення волі. Прокуратура оскаржила цей вирок, вимагаючи для засудженого 10 років у в’язниці.

Урдангарін все ще має можливість оскаржити вирок у Конституційному суді і попросити відстрочити виконання вироку. Втім, КС може відкласти виконання вироку тільки якщо йдеться про покарання терміном менше 5 років позбавлення волі.

Некомерційна організація Іньякі Урдангаріна "Інститут Ноос" використовувалася як посередник, щоб вигравати необґрунтовано завищені контракти з регіональними органами влади.

Обсяг державних коштів, сплачених інституту, склав близько 5,6 млн євро.

Звинуваченою у цій справі проходила і сестра короля, принцеса Крістіна. Її звинувачували в співучасті у розкраданні коштів разом з її чоловіком і 16 іншими підсудними, однак пізніше виправдали, присудивши штраф.