Авіакомпанія Air Moldova відновлює польоти з Кишинева до Києва

Авіакомпанія Air Moldova з 1 серпня відновлює регулярні рейсі між Києвом і Кишиневом після дворічної перерви.

Квитки вже продаються в системі бронювання авіаперевізника, повідомляє Avianews.

Польоти будуть виконуватися щодня в аеропорт "Бориспіль". Вильоти з Кишинева заплановані на 12:20, вильоти з Києва - на 17:10. Час у дорозі становитиме 50 хвилин.

Вартість авіаквитків Київ-Кишинів починається від 81 євро в одну сторону і від 157 євро в обидва боки з урахуванням зборів за тарифом Eco basic, що включає перевезення тільки ручної поклажі до 8 кг.

Air Moldova літала з Кишинева до "Борисполя" до 2015 року, після чого рейси були припинені. Також після заборони прямих рейсів між Україною і Росією в жовтні 2015 року авіакомпанія наприкінці 2015 - початку 2016 років здійснювала рейси з Кишинева в київський аеропорт "Жуляни", проте в січні 2016 року польоти також були зупинені.

Зараз прямі щоденні рейси з аеропорту Бориспіль в Кишинів виконує МАУ.