Авиакомпания Air Moldova возобновляет полеты из Кишинева в Киев

Авиакомпания Air Moldova с 1 августа возобновляет регулярные рейсы между Киевом и Кишиневом после двухлетнего перерыва.

Билеты уже продаются в системе бронирования авиаперевозчика, сообщает Avianews.

Полеты будут выполняться ежедневно в аэропорт "Борисполь". Вылеты из Кишинева запланированы на 12:20, вылеты из Киева - в 17:10. Время в пути составит 50 минут.

Стоимость авиабилетов Киев-Кишинев начинается от 81 евро в одну сторону и от 157 евро в обе стороны с учетом сборов по тарифу Eco basic, включающий перевозки только ручной клади до 8 кг.

Air Moldova летала из Кишинева в "Борисполь" до 2015 года, после чего рейсы были прекращены. Также после запрета прямых рейсов между Украиной и Россией в октябре 2015 года авиакомпания в конце 2015 - начале 2016 годов осуществляла рейсы из Кишинева в киевский аэропорт "Жуляны", однако в января 2016 года полеты также были остановлены.

Сейчас прямые ежедневные рейсы из аэропорта Борисполь в Кишинев выполняет МАУ.