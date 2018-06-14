У Москві поліція затримала відомого британського активіста

Російська поліція затримала в Москві ветерана британської кампанії за права ЛГБТ Пітера Тетчела за незаконний протест у перший день Чемпіонату світу з футболу.

Про це пише Reuters.

Тeтчелл, який проводив подібні акції протесту по всьому світу протягом багатьох років, спробував провести одиночну акцію протесту біля Червоної площі, щоб привернути увагу до того, що, за його словами, було жахливим порушенням прав людини, скоєним проти геїв у Чечні.

Police trying to move on gay rights campaigner Peter Tatchell who is holding a one-man protest outside Red Square now pic.twitter.com/ZRDQ3ntTpC — Shaun Walker (@shaunwalker7) 14 червня 2018 р.

Російський поліцейський сказав Тетчелу, що незаконно проводити такі протести під час турніру у відповідності з російським законодавством. У руках правозахисника був плакат з написом "Путін не здатний боротися проти катувань геїв в Чечні". Після довгої бесіди Тетчела відвели до поліцейської машини.

Tatchell politely but firmly marched off by police to a waiting car and the police station. Even tho one-person demo should be legal pic.twitter.com/3lOoPeExeU — Shaun Walker (@shaunwalker7) 14 червня 2018 р.

Пітер Тетчел здобув міжнародну популярність як борець за права людини і учасник численних акцій проти війни, політичних репресій та переслідування гомосексуалів. У 2001 активіст спробував затримати в Брюсселі президента Зімбабве Роберта Мугабе і заявити йому протест проти кампанії репресій і тортур, яку він проводив у власній країні. Тоді Тетчелла побили охоронці африканського лідера.

У 2007 році Пітер Тетчел приєднався в Москві до демонстрації протесту представників сексуальних меншин, які вимагали дозволити проведення мітингу за свої права. Його та інших учасників акції тоді сильно побили скінхеди і бійці ОМОНу.

Зазначимо, 36 депутатів Європейського парламенту направили листа президенту ФІФА Джанні Інфантіно, в якому заявили, що вони шоковані вибором Чечні в якості однієї з локацій чемпіонату світу-2018.

"За останнє десятиліття, під керівництвом Рамзана Кадирова Чечня стала місцем, де карається навіть найменша незгода, де неповага до людських прав і свобод стала системою, де не тільки критиків режиму, але і правозахисників та журналістів переслідують та вбивають", - йдеться у листі.