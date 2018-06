У Москві поліція затримала відомого британського активіста

Російська поліція затримала в Москві ветерана британської кампанії за права ЛГБТ Пітера Тетчела за незаконний протест у перший день Чемпіонату світу з футболу.

Про це пише Reuters.

Тeтчелл, який проводив подібні акції протесту по всьому світу протягом багатьох років, спробував провести одиночну акцію протесту біля Червоної площі, щоб привернути увагу до того, що, за його словами, було жахливим порушенням прав людини, скоєним проти геїв у Чечні.

Police trying to move on gay rights campaigner Peter Tatchell who is holding a one-man protest outside Red Square now pic.twitter.com/ZRDQ3ntTpC

Російський поліцейський сказав Тетчелу, що незаконно проводити такі протести під час турніру у відповідності з російським законодавством. У руках правозахисника був плакат з написом "Путін не здатний боротися проти катувань геїв в Чечні". Після довгої бесіди Тетчела відвели до поліцейської машини.

Tatchell politely but firmly marched off by police to a waiting car and the police station. Even tho one-person demo should be legal pic.twitter.com/3lOoPeExeU