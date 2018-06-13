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Charlie Hebdo опублікував карикатуру до ЧС у РФ: трагікомедія у потьомкінському селищі

Середа, 13 червня 2018, 09:23

Французький сатиричний журнал Charlie Hebdo розмістив на обкладинці свого нового номера карикатуру на Чемпіонат світу з футболу в Росії, який стартує 14 червня.

Карикатура опублікувана на сторінці видання в Twitter разом з анонсом номеру.

На карикатурі президент Росії Владімір Путін на танку їде по футбольному полю і цілиться у ворота. Зображення підкріплене написом "Вперед, Росія". 

Заголовок матеріалу щодо майбутнього ЧС в РФ має назву "Мундіаль в РФ: трагікомедія у Потьомкінському селищі".

Як відомо, деякі країни, зокрема Ісландія, Польща, Британія та Австралія, оголосили дипломатичний бойкот ЧС.

За даними ЗМІ, депутати Європейського парламенту готуються схвалити резолюцію, у якій міститиметься заклик до дипломатичного бойкоту Чемпіонату світу з футболу в Росії.

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Росія
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