Charlie Hebdo опублікував карикатуру до ЧС у РФ: трагікомедія у потьомкінському селищі

Французький сатиричний журнал Charlie Hebdo розмістив на обкладинці свого нового номера карикатуру на Чемпіонат світу з футболу в Росії, який стартує 14 червня.

Карикатура опублікувана на сторінці видання в Twitter разом з анонсом номеру.

На карикатурі президент Росії Владімір Путін на танку їде по футбольному полю і цілиться у ворота. Зображення підкріплене написом "Вперед, Росія".

Заголовок матеріалу щодо майбутнього ЧС в РФ має назву "Мундіаль в РФ: трагікомедія у Потьомкінському селищі".

Як відомо, деякі країни, зокрема Ісландія, Польща, Британія та Австралія, оголосили дипломатичний бойкот ЧС.

За даними ЗМІ, депутати Європейського парламенту готуються схвалити резолюцію, у якій міститиметься заклик до дипломатичного бойкоту Чемпіонату світу з футболу в Росії.