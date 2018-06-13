Charlie Hebdo опублікував карикатуру до ЧС у РФ: трагікомедія у потьомкінському селищі
Французький сатиричний журнал Charlie Hebdo розмістив на обкладинці свого нового номера карикатуру на Чемпіонат світу з футболу в Росії, який стартує 14 червня.
Карикатура опублікувана на сторінці видання в Twitter разом з анонсом номеру.
На карикатурі президент Росії Владімір Путін на танку їде по футбольному полю і цілиться у ворота. Зображення підкріплене написом "Вперед, Росія".
Заголовок матеріалу щодо майбутнього ЧС в РФ має назву "Мундіаль в РФ: трагікомедія у Потьомкінському селищі".
Cette semaine :— Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) 12 червня 2018 р.
Le #Mondial en #Russie : la tragi-comédie au village Potemkine ; #Migrants, ces loosers ; #Cantat, a-t-il le droit... @cocoboer ; Le catalogue des goodies proposés à la vente par l’Elysée dévoilé par @EricSalch ;Prix littéraire Charlie : les trois lauréats sont.. pic.twitter.com/N2LvxYajW4
Як відомо, деякі країни, зокрема Ісландія, Польща, Британія та Австралія, оголосили дипломатичний бойкот ЧС.
За даними ЗМІ, депутати Європейського парламенту готуються схвалити резолюцію, у якій міститиметься заклик до дипломатичного бойкоту Чемпіонату світу з футболу в Росії.