В Москве полиция задержала известного британского активиста

Российская полиция задержала в Москве ветерана британской кампании за права ЛГБТ Питера Тетчела за незаконный протест в первый день Чемпионата мира по футболу.

Об этом пишет Reuters.

Тeтчелл, который проводил подобные акции протеста по всему миру в течение многих лет, попытался провести одиночную акцию протеста у Красной площади, чтобы привлечь внимание к тому, что, по его словам, было ужасным нарушением прав человека, совершенным против геев в Чечне

Police trying to move on gay rights campaigner Peter Tatchell who is holding a one-man protest outside Red Square now pic.twitter.com/ZRDQ3ntTpC

Российский полицейский сказал Тетчелу, что незаконно проводить такие протесты во время турнира в соответствии с российским законодательством. В руках правозащитника был плакат с надписью "Путин не способен бороться против пыток геев в Чечне". После долгой беседы Тетчела отвели к полицейской машине.

Tatchell politely but firmly marched off by police to a waiting car and the police station. Even tho one-person demo should be legal pic.twitter.com/3lOoPeExeU