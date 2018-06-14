В Москве полиция задержала известного британского активиста

Российская полиция задержала в Москве ветерана британской кампании за права ЛГБТ Питера Тетчела за незаконный протест в первый день Чемпионата мира по футболу.

Об этом пишет Reuters.

Тeтчелл, который проводил подобные акции протеста по всему миру в течение многих лет, попытался провести одиночную акцию протеста у Красной площади, чтобы привлечь внимание к тому, что, по его словам, было ужасным нарушением прав человека, совершенным против геев в Чечне

Police trying to move on gay rights campaigner Peter Tatchell who is holding a one-man protest outside Red Square now pic.twitter.com/ZRDQ3ntTpC — Shaun Walker (@shaunwalker7) 14 червня 2018 р.

Российский полицейский сказал Тетчелу, что незаконно проводить такие протесты во время турнира в соответствии с российским законодательством. В руках правозащитника был плакат с надписью "Путин не способен бороться против пыток геев в Чечне". После долгой беседы Тетчела отвели к полицейской машине.

Tatchell politely but firmly marched off by police to a waiting car and the police station. Even tho one-person demo should be legal pic.twitter.com/3lOoPeExeU — Shaun Walker (@shaunwalker7) 14 червня 2018 р.

Питер Тетчел получил международную известность как борец за права человека и участник многочисленных акций против войны, политических репрессий и преследования гомосексуалов. В 2001 активист попытался задержать в Брюсселе президента Зимбабве Роберта Мугабе и заявить ему протест против кампании репрессий и пыток, которую он проводил в собственной стране. Тогда Тэтчелла избили охранники африканского лидера.

В 2007 году Питер Тетчел присоединился в Москве к демонстрации протеста представителей сексуальных меньшинств, требовавших разрешить проведение митинга за свои права. Его и других участников акции тогда сильно избили скинхеды и бойцы ОМОНа.

Отметим, 36 депутатов Европейского парламента направили письмо президенту ФИФА Джанни Инфантино, в котором заявили, что они шокированы выбором Чечни в качестве одной из локаций чемпионата мира-2018.