Відкриття ЧС в Росії не відвідає жоден лідер країн Заходу

Прес-секретар президента Росії Дмітрій Пєсков назвав журналістам 17 країн, глави яких відвідають церемонію відкриття Чемпіонату світу з футболу 14 червня на стадіоні "Лужники" в Москві.

Як повідомляє Meduza, cписок в основному складається з країн СНД і Латинської Америки.

На відкриття чемпіонату приїдуть лідери Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Болівії, Казахстану, Киргизії, Лівану, Молдови, Панами, Парагваю, Руанди, Саудівської Аравії, Таджикистану та Узбекистану.

Крім того, у списку Пєскова присутні дві держави, які не визнані більшістю країн світу - Абхазія і Південна Осетія.

КНДР представлятиме голова президії Верховного народного зібрання Кім Ен Нам.

Як повідомлялося, депутати Європейського парламенту 14 червня готуються схвалити резолюцію, у якій міститиметься заклик до дипломатичного бойкоту Чемпіонату світу з футболу в Росії.