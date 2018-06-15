Закарпатские депутаты возмущены, что СБУ ведет против венгерского фонда дело за "сепаратизм"

Депутаты Закарпатского облсовета приняли решение об обращении к генпрокурору с призывом обеспечить надлежащий надзор за уголовным производством против венгерского благотворительного фонда "Закарпатский центр экономического развития "Эган Эде".

Об этом сообщает пресс-служба совета.

В документе отмечается, что фонд оказывает всестороннюю поддержку предпринимателям области и способствует экономическому и социальному развитию края. Служба безопасности Украины на основании уведомления Госфинмониторинга начала против фонда производства по подозрению в сепаратизме - финансировании физических и юридических лиц на территории Украины с целью изменения границ территории и государственной границы.

"Нас глубоко поразил тот факт, что в помощи, которая поступает разрешенным украинским законодательством путем со стороны одной из стран Европейского Союза – Венгрии и направлена ​​исключительно на поддержку экономики Закарпатья и повышение уровня жизни жителей области, Служба безопасности Украины видит угрозу территориальной целостности Украина и национальным интересам на государственной границе", - говорится в обращении депутатов.

"Закарпатский центр экономического развития "Эган Эде" является официально зарегистрированной организацией в Закарпатской области и действует на основании законодательства Украины.

"Эган Эде" является главной структурой, через которую Венгрия осуществляет материальную поддержку закарпатских венгров, в частности программы кредитования в рамках так называемого плана Эгана, в рамках которого Венгрия выделила в Закарпатье около 100 млн евро.