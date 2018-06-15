Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Клімкін: слова Трампа про "російський Крим" вирвані з контексту

У Нідерландах хочуть доплачувати людям, які їздять на роботу велосипедом

Сейм Польщі вимагає від РФ звільнити українських політв’язнів

Уряд Македонії розсекретив угоду з Грецією щодо зміни назви країни






МЗС про "нормандську зустріч": саміт заради саміту не потрібен

П'ятниця, 15 червня 2018, 15:24

Зустріч глав держав "нормандської четвірки" очікується, але не у найближчій перспективі, оскільки попередньо мають бути напрацьовані домовленості для вирішення ситуації на Донбасі.

Про це заявила речник МЗС Мар'яна Беца, повідомляє Укрінформ.

"Безперечно, саміт глав держав "нормандської четвірки" очікується, але не в найближчій перспективі, тому що потрібен результат. Саміт заради саміту не потрібен", - сказала Беца.

Вона наголосила, що Україні потрібна реальна безпека на Донбасі, звільнення політв'язнів і розгортання миротворчої місії ООН, яка сприятиме врегулюванню ситуації на Донбасі.

За словами Беци, після зустрічі "нормандської четвірки" на рівні міністрів закордонних справ над вирішенням цих питань працюватимуть політичні радники та інші технічні служби.

"Якщо будуть результати, якщо буде вже що винести на рівень саміту, ми обов'язково винесемо", - запевнила речник МЗС.

Як відомо, 11 червня у Берліні відбулася зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки" - України, Німеччини, Франції та Росії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua
Читайте також
У Берліні проходить зустріч глав МЗС "нормандської четвірки"
Глави МЗС країн "нормандської четвірки" зустрінуться вперше за 16 місяців
Глави МЗС "нормандської четвірки" обговорять місію ООН для Донбасу
"Нормандська зустріч" на рівні глав МЗС відбудеться 11 червня в Берліні