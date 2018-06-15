МЗС про "нормандську зустріч": саміт заради саміту не потрібен

Зустріч глав держав "нормандської четвірки" очікується, але не у найближчій перспективі, оскільки попередньо мають бути напрацьовані домовленості для вирішення ситуації на Донбасі.

Про це заявила речник МЗС Мар'яна Беца, повідомляє Укрінформ.

"Безперечно, саміт глав держав "нормандської четвірки" очікується, але не в найближчій перспективі, тому що потрібен результат. Саміт заради саміту не потрібен", - сказала Беца.

Вона наголосила, що Україні потрібна реальна безпека на Донбасі, звільнення політв'язнів і розгортання миротворчої місії ООН, яка сприятиме врегулюванню ситуації на Донбасі.

За словами Беци, після зустрічі "нормандської четвірки" на рівні міністрів закордонних справ над вирішенням цих питань працюватимуть політичні радники та інші технічні служби.

"Якщо будуть результати, якщо буде вже що винести на рівень саміту, ми обов'язково винесемо", - запевнила речник МЗС.

Як відомо, 11 червня у Берліні відбулася зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки" - України, Німеччини, Франції та Росії.