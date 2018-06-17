Норвегія хоче посилити вимоги до мігрантів щодо вивчення мови

Уряд Норвегії хоче посилити правила щодо соціальних виплат іноземним громадянам, враховуючи в тому числі готовність вивчати мову країни.

Про це заявила міністр фінансів Сів Єнсен, повідомляє The Local.

"Це вимога до іммігрантів, що вони повинні навчатися норвезькій мові, і вони повинні демонструвати справжню готовність це зробити. Не може бути такого, щоб просто здатися і жити на державне соціальне забезпечення", - сказала Єнсен.

Міністр пропонує відмовитися від нинішньої норми, яка гарантує іммігрантам у Норвегії 600 годин уроків з норвезької мови та культури.

Класи будуть продовжуватись, але уряд хоче представити оцінку того, чи учасники досягли задовільного рівня володіння норвезькою мовою.

"Якщо ви залишите вступний курс і сидітимите вдома, а не працюватимите, тому що ваш норвезький не є достатнім, - тоді ми хочемо висувати вимоги", - сказав міністр з питань інтеграції Ян Торе Саннер.

Саннер сказав, що уряд ще не вирішив, як буде встановлено і перевірено мовний стандарт.

"Ми працюємо над цим. Вам доведеться пройти тест, щоб ми бачили, наскільки добре ви знаєте норвезьку. Якщо досить добре, тоді у вас є один із найважливіших інструментів для отримання роботи", - сказав Саннер.