Норвегия хочет ужесточить требования к мигрантам по изучению языка

Правительство Норвегии хочет ужесточить правила относительно социальных выплат иностранным гражданам, учитывая в том числе готовность изучать язык страны.

Об этом заявила министр финансов Сів Йенсен, сообщает The Local.

"Это требование к иммигрантам, что они должны учить норвежский язык, и они должны демонстрировать настоящую готовность это сделать. Не может быть такого, чтобы просто сдаться и жить на государственном социальном обеспечении", - сказал Йенсен.

Министр предлагает отказаться от нынешней нормы, гарантирующей иммигрантам в Норвегии 600 часов уроков с норвежского языка и культуры.

Классы будут продолжаться, но правительство хочет представить оценку того, что участники достигли удовлетворительного уровня владения норвежском языке.

"Если вы покинете вводный курс и будете сидеть дома, а не работать, потому что ваш норвежский не является достаточным, - тогда мы хотим выдвигать требования", - сказал министр по вопросам интеграции Ян Торе Саннер.

Саннер сказал, что правительство еще не решило, как будет установлен и проверен языковой стандарт.

"Мы работаем над этим. Вам придется пройти тест, чтобы мы видели, насколько хорошо вы знаете норвежский. Если достаточно хорошо, тогда у вас есть один из важнейших инструментов по получению работы", - сказал Саннер.