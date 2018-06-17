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У Франції жінка поранила 2 людей у супермаркеті, викрикуючи "Аллаху Акбар"

Неділя, 17 червня 2018, 17:41

На півдні Франції жінка поранила двох людей у супермаркеті і викрикувала при цьому "Аллаху Акбар" - "Бог великий" арабською мовою.

Про це повідомляє BFM TV.

Інцидент стався у магазині містечка Ла-Сейн-сюр-Мер у департаменті Вар близько 10:20 в неділю.

Свідки розповіли, що вдягнена у чорний одяг жінка напала на клієнта супермаркету з ножем для паперу, поранивши його в ключицю та стегно. 60-річний чоловік був госпіталізований і життю його загрози немає.

Жінку намагався зупинити касир, який отримав кілька невеликих порізів. Зрештою, за допомогою ще двох працівників магазину жінку вдалося затримати, зараз вона перебуває у поліції.

Про нападницю відомо, що вона має французьке походження і народилася в 1994 році. Поліція поки встановлює, чи був напад скоєний з терористичних мотивів.

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Франція
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