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Во Франции женщина ранила 2 человек в супермаркете, выкрикивая "Аллаху Акбар"

Воскресенье, 17 июня 2018, 17:41

На юге Франции женщина ранила двух человек в супермаркете и выкрикивала при этом "Аллаху Акбар" - "Бог велик" на арабском языке.

Об этом сообщает BFM TV.

Инцидент произошел в магазине городка Ла-Сейн-сюр-Мер в департаменте Вар около 10:20 в воскресенье.

Свидетели рассказали, что одетая в черную одежду женщина напала на клиента супермаркета с ножом для бумаги, ранив его в ключицу и бедро. 60-летний мужчина был госпитализирован и угрозы его жизни нет.

Женщину пытался остановить кассир, получивший несколько небольших порезов. В конце концов, с помощью еще двух работников магазина женщину удалось задержать, сейчас она находится в полиции.

О нападавшей известно, что она имеет французское происхождение и родилась в 1994 году. Полиция пока устанавливает, было ли нападение совершено из террористических мотивов.

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