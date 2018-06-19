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Якби Кучма передбачив 2014, то не підписав би Будапештський меморандум - екс-посол США

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Якби Кучма передбачив 2014, то не підписав би Будапештський меморандум - екс-посол США

Вівторок, 19 червня 2018, 14:05

Президент України Леонід Кучма напевно не поставив би підпис під Будапештським меморандумом у його чинній редакцій, якби міг передбачити напад Росії на Україну.

У цьому переконаний колишній посол США в Україні (1998-2000) Стевен Пайфер, який зараз є одним з ключових американських експертів щодо України та співробітником інституту Брукінгса.

Коментуючи дискусію, яка розгорнулася щодо Будапештського меморандуму, Пайфер визнав, що президент Кучма, який поставив свій підпис на цьому документі у 1994 році, а також президент Кравчук, за якого тривала підготовка Меморандуму до підписання – навряд чи дали би на нього згоду, якби припустили порушення документу Росією.

"Можна сперечатися, чи не було з боку США та України недооцінки Росії і не передбачення дій Путіна. І якби у 1993-1994 роках Кравчук та Кучма могли передбачити поді 2014 року, вони мабуть не погодилися би на підписання Будапешту", - заявив дипломат.

Він також наголосив, що Будапештський меморандум не містив жодних безпекових гарантій і "США дуже чітко дали це зрозуміти українській владі у 1994 році". Натомість, документ містив лише безпекові запевнення – обіцянку не нападати.

"Врешті решт, вони (Україна) на це погодилися, розуміючи, що їм не запропонують захист американської армії, якщо Росія порушить угоду", - додав дипломат.

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