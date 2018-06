Если бы Кучма предвидел 2014, то не подписал бы Будапештский меморандум - экс-посол США

Президент Украины Леонид Кучма наверняка не поставил бы подпись под Будапештским меморандумом в его действующей редакции, если бы мог предвидеть нападение России на Украину.

В этом убежден бывший посол США в Украине (1998-2000) Стевен Пайфер, который сейчас является одним из ключевых американских экспертов относительно Украины и сотрудником института Брукингса.

Комментируя дискуссию, которая развернулась относительно Будапештского меморандума, Пайфер признал, что президент Кучма, который поставил свою подпись на этом документе в 1994 году, а также президент Кравчук, при котором шла подготовка Меморандума к подписанию – вряд ли дали бы согласие на такой документ, если бы допускали его нарушение Россией.

One can also argue US & Ukraine underestimated Russia & did not anticipate Putin. I won’t dispute that. Presumably, had Kravchuk or Kuchma in 1993-94 foreseen 2014, they would not have done trilateral deal or Budapest. 9/20