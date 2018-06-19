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Если бы Кучма предвидел 2014, то не подписал бы Будапештский меморандум - экс-посол США

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Если бы Кучма предвидел 2014, то не подписал бы Будапештский меморандум - экс-посол США

Вторник, 19 июня 2018, 14:05

Президент Украины Леонид Кучма наверняка не поставил бы подпись под Будапештским меморандумом в его действующей редакции, если бы мог предвидеть нападение России на Украину.

В этом убежден бывший посол США в Украине (1998-2000) Стевен Пайфер, который сейчас является одним из ключевых американских экспертов относительно Украины и сотрудником института Брукингса.

Комментируя дискуссию, которая развернулась относительно Будапештского меморандума, Пайфер признал, что президент Кучма, который поставил свою подпись на этом документе в 1994 году, а также президент Кравчук, при котором шла подготовка Меморандума к подписанию – вряд ли дали бы согласие на такой документ, если бы допускали его нарушение Россией.

"Можно спорить, не было со стороны США и Украины недооценки России и не предсказания действий Путина. И если бы в 1993-1994 годах Кравчук и Кучма могли предсказать события 2014 года, они наверняка не согласились бы на подписание Будапешта", - заявил дипломат.

Он также подчеркнул, что Будапештский меморандум не содержал никаких гарантий безопасности и "США очень четко дали понять это украинской власти в 1994 году".

Вместо этого, документ содержал лишь заверение – обещание не нападать. "В конце концов, они (Украина) на это согласились, понимая при этом, что им не предложат защиту американской армии, если Россия нарушит соглашение", - добавил дипломат.

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