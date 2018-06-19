Ягланда просять не забути про українських політв’язнів на зустрічі з Путіним

Голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв та член української делегації Ірина Геращенко звернулися до генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда, аби той під час зустрічі з президентом РФ Владіміром Путіним поставив вимогу звільнення українських політв'язнів.

Про це йдеться у листі до Ягланда, текст якого Ар’єв оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

"Генеральний секретар Ради Європи Ягланд знову їде в Москву. Знову говоритиме про повернення російської делегації в ПАРЄ, знову проситиме про відновлення Росією фінансування. І щоб він знову випадково не забув про українських політв‘язнів і загрозу їхньому життю в РФ та анексованому Криму, ми з Іриною Геращенко пишемо листа генсеку", - повідомив Ар’єв.

У листі українські депутати зазначають, що напередодні візиту хочуть привернути увагу Ягланда до жахливої ситуації, у якій перебувають переслідувані Росією політичні в’язні. Ар’єв та Геращенко нагадують, що український режисер Олег Сенцов продовжує голодування, вважаючи його останнім засобом протесту проти беззаконня Російської Федерації.

Депутати привертають увагу до ситуації з Володимиром Балухом, Олександром Кольченком, Миколою Карп’юком, Романом Сущенком та ще до 70 політичними в’язнями. Вони наголошують, що український омбудсмен так і не була допущена до Олега Сенцова, Миколи Карп'юка та інших в'язнів, утримуваних російським режимом.

"Ми просимо вас, пане генеральний секретар, як голову провідного органу із захисту прав людини у Європі, вимагати звільнення цих та інших українських політичних в'язнів під час вашої зустрічі з президентом Російської Федерації Владіміром Путіним та іншими посадовцями Російської Федерації", - йдеться у зверненні.

Як повідомлялося, генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд здійснить візит до Росії 20 червня.